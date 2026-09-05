Gespräche über Friedensabkommen

Witkoff (2.v.l.) und Kushner (3.v.l.) waren schon im Januar zu Ukraine-Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau (dpa-news/Alexander Kazakov)

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge werden die beiden in Moskau mit dem russischen Präsidentenberater Dmitrijew zusammenkommen. Vor dem Besuch der Sondergesandten hatte Russland die USA aufgerufen, bei Gesprächen über ein Ende des Konfliktes die Realitäten auf dem Schlachtfeld zu berücksichtigen. Die Lage verändere sich zuungunsten der Ukraine, sagte der russische Vize-Außenminister Rjabkow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

US-Gesandte werden auch in Kiew erwartet

Nach dem Moskaubesuch werden Kushner rund Witkoff vermutlich in die Ukraine weiterreisen - erstmals seit Kriegsbeginn. Die Regierung in Kiew sprach davon, dass zwei ranghohe US-Vertreter am Sonntag in die Ukraine kämen. Russland habe deswegen die Flughäfen von Kiew und der nahegelegenen Stadt Boryssol angegriffen, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj.

Der ukrainische Luftraum ist zwar seit Beginn der großangelegten Invasion Russlands im Februar 2022 gesperrt, Selenskyj zufolge wurde jedoch die Möglichkeit erörtert, dass die US-Gesandten für ihren Besuch in Kiew ein ⁠Flugzeug benutzen könnten.

Tote bei Angriffen Russlands und der Ukraine

Ungeachtet der Friedensbemühungen haben Russland und die Ukraine neue Angriffe geflogen. In der ostukrainischen Region Dnipro kamen bei einem russischen Raketenangriff auf ein Stahlwerk fünf Menschen ums ‌Leben. Der gesamte ⁠Betrieb sei eingestellt worden, teilte der Stahlproduzent Metinvest mit.

Bei ukrainischen Angriffen auf den russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Luhansk sind nach russischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden fünf Menschen getötet worden. Unabhängig kontrollieren lassen sich Berichte über das Kampfgeschehen nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.