Auf den Abzug der US-Soldaten hatten sich der Irak und die USA 2024 geeinigt. (AP / Hadi Mizban)

Alle Kampftruppen hätten wie vereinbart das Land verlassen, teilte ein irakischer Regierungsvertreter der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine offizielle Bestätigung aus den USA gibt es bisher nicht. Der Irak und die USA hatten sich vor zwei Jahren auf den Abzug verständigt. Nach Angaben des Pentagons waren zuletzt noch rund 2.500 US-Soldaten im Irak stationiert. Sie wurden vor allem zur Bekämpfung der islamistischen Terrormiliz IS eingesetzt.

Die irakische Regierung hatte auf den Rückzug der US-Truppen gedrängt. Vertreter der Kurden in dem Land kritisierten dagegen den Zeitpunkt. Der Iran hatte in den vergangenen Monaten wiederholt Stellungen der autonomen kurdischen Region im Nordirak mit Raketen und Drohnen attackiert. Das US-Militär wehrte einige der Angriffe ab.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.