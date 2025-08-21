US-Vizepräsident JD Vance und Präsident Donald Trump (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Daniel Torok / White House)

Die Vereinigten Staaten sollten zwar helfen, wenn es nötig sei, um den Krieg und das Töten zu beenden. Präsident Trump erwarte aber, dass Europa hier eine führende Rolle spiele, sagte Vance dem Fernsehsender Fox News.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, hält eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Schutztruppe im Ernstfall für zwingend notwendig. Man könne nicht auf der einen Seite sagen, dass die Abhängigkeit vom US-Militär reduziert und Europa endlich erwachsen werden müsse und auf der anderen Seite die Verantwortung verweigern, wenn es zum ersten Mal konkret werde, sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der CDU-Abgeordnete äußerte zugleich Zweifel daran, dass Russland tatsächlich an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert sei.

