US-Vizepräsident JD Vance (Archivbild) (AP / Jacquelyn Martin)

Das zweite Ziel sei es sicherzustellen, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelange, sagte Vance dem Sender Fox News. Man sei dabei, beides zu erreichen. Präsident Trump hatte immer wieder erklärt, dass der Krieg das Hauptziel verfolge, den Iran daran zu hindern, an Atomwaffen zu gelangen, selbst wenn dies kurzfristige wirtschaftliche Opfer für die US-Bürger bedeute, beispielsweise durch hohe Kraftstoffpreise.

Seit Beginn des amerikanischen Kriegs gegen den Iran, hat dieser die für die Weltwirtschaft wichtige Straße von Hormus nahezu komplett für den Schiffsverkehr geschlossen. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise beigetragen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.