Zoll-Streit

US-Vizepräsident Vance und der indische Premierminister Modi (Uncredited/Indian Prime Minister´s Office/AP/dpa)

Vance sagte in Jaipur, die USA wollten mehr Energie und Rüstungsgüter liefern. Zudem habe er bei seinem gestrigen Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Modi in Neu-Delhi einen Fahrplan für ein mögliches Abkommen zwischen beiden Ländern erörtert. Zugleich warnte Vance vor einem Scheitern der Gespräche. In diesem Fall könnte das 21. Jahrhundert für die Menschheit ein düsteres werden.

US-Präsident Trump hatte zahlreichen Staaten Import-Zölle angedroht. Für Indien sollten sie 26 Prozent betragen. Um Verhandlungen zu ermöglichen, hatte Trump die Zölle für 90 Tage ausgesetzt. Die USA sind der größte Handelspartner Indiens.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.