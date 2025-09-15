Handelsstreit mit China

US-Regierung verkündet Grundsatzeinigung mit China über Tiktok. (IMAGO / NurPhoto /Jonathan Raa)

Der Rahmen für eine Einigung stehe, sagte US-Finanzminister Bessent nach Handelsgesprächen in Madrid. Von chinesischer Seite steht eine Bestätigung noch aus. Laut dem US-Handelsbeauftragten Greer soll die am Mittwoch auslaufende Frist für den Zwangsverkauf voraussichtlich ein weiteres Mal verlängert werden. In den USA gibt es die Sorge, die chinesische Regierung könne über die Videoplattform Daten von US-Nutzern abgreifen. TikTok weist das zurück.

Nach einem Gesetz aus dem Vorjahr dürfte die App in den USA eigentlich nicht mehr betrieben werden, sofern das US-Geschäft nicht verkauft wird.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.