Russlands Krieg gegen die Ukraine

US-Außenminister Marco Rubio hat erneut einen Rückzug der USA als Vermittler im Ukraine-Krieg angedroht. (POOL AFP / AP / dpa / Julien de Rosa)

Beide Länder müssten konkrete Vorschläge für ein Ende des Krieges auf den Tisch legen, sagte Rubios Sprecherin, Bruce. Die Entscheidung darüber, ob die USA ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzten, liege bei Präsident Trump. Zum russischen Vorschlag einer dreitägigen Waffenruhe rund um den 80. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands sagte Bruce, man wolle keinen "Drei-Tage-Moment", sondern eine vollständige, dauerhafte Waffenruhe und ein Ende des Krieges.

Am späten Abend griff Russland die Ukraine erneut mit Drohnen an. Aus der Stadt Dnipro wurden ein Todesopfer gemeldet. In Charkiw sowie in der Region Donezk wurden laut lokalen Behörden zahlreiche Menschen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.