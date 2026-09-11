25 Jahre danach

Vor 25 Jahren: Die Terroranschläge vom 11. September 2001 (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Randy Taylor)

Erstmals soll in diesem Jahr auch der Opfer gedacht werden, die an den Langzeitfolgen der Anschläge gestorben sind. Alle noch lebenden früheren US-Präsidenten werden zur Gedenkfeier in New York erwartet. Da bei der Veranstaltung keine Politikerreden erwünscht sind, wird

Amtsinhaber Trump bei einer Zeremonie am Pentagon nahe Washington sprechen.

Am 11. September 2001 hatten Islamisten des Terrornetzwerks Al-Qaida insgesamt vier Passagierflugzeuge gekapert. Zwei wurden in das World Trade Center gesteuert, eines in das Pentagon. Ein weiteres stürzte in Pennsylvania ab. Die Anschläge führten zu jahrelangen Kriegen in Afghanistan und im Irak sowie zu Sicherheitsverschärfungen in den USA und Europa.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.