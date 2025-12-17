Washington

Wie das Weiße Haus mitteilte, gilt die Maßnahme ab dem 1. Januar für Bürger aus mehreren Staaten in West- und Ostafrika sowie Syrien und Laos. Auch Inhaber von Reisedokumenten der Palästinensischen Autonomiebehörde dürfen nicht mehr einreisen. Für 15 weitere Länder werden teilweise Beschränkungen eingeführt.
US-Präsident Trump hat in diesem Jahr bereits für zwölf Länder generelle Einreiseverbote verhängt und mit dem Schutz vor Terrorismus und anderen Sicherheitsbedrohungen begründet.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.