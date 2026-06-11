Die USA greifen erneut Ziele im Iran an (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Usaf / U.S. Air)

Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom teilte mit, es handle sich dabei um eine Reaktion auf die "andauernde Aggression des Iran". Laut der iranischen Nachrichtenagentur Mehr waren nahe den Städten Sirik und Minab Explosionen zu hören. Die Luftabwehr sei an mehreren Orten im Einsatz.

US-Präsident Trump hatte zuvor weitere Angriffe angekündigt. Man werde den Iran heute "wieder hart treffen", so wie man dies bereits gestern getan habe, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Zugleich forderte er Teheran dazu auf, einem Abkommen zuzustimmen. Verteidigungsminister Hegseth erklärte, es gehe bei den Angriffen nicht darum, wieder mit dem Krieg zu beginnen. Stattdessen wolle man dadurch die Bedingungen für eine Vereinbarung festlegen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.