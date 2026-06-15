US-Präsident Donald Trump bestätigte den Abschluss eines Abkommens mit dem Iran. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Auch werde weiterhin keinerlei Maut für die Passage der Meerenge an Teheran fällig. Pakistans Premierminister Sharif teilte mit, das Papier solle am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Irans Außenministerium bestätigte, dass die Kriegshandlungen beendet werden sollen. Zugleich pochte Teheran aber darauf, dass dies auch für die Gefechte im Libanon gelten müsse. Zunächst war unklar, ob sich Israel in seinem Kampf gegen die im Libanon operierende Hisbollah-Miliz an diese Vereinbarung gebunden fühlt.

60-Tage-Frist für endgültiges Abkommen

Während sich Pakistan und die USA mit Details zum ausgehandelten Papier zurückhielten, hat der Iran erste Einzelheiten bekanntgegeben. Nach Darstellung der Nachrichtenagentur Mehr soll die Straße von Hormus nach ihrer Wiederöffnung und dem Ende der US-Seeblockade weiterhin unter der Kontrolle Teherans bleiben. Zudem sollen die Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemie-Verkäufe ausgesetzt und eingefrorene Milliarden-​Gelder des Regimes freigegeben werden. Für die anschließenden Verhandlungen über ein endgültiges Friedensabkommen sind demnach 60 Tage vorgesehen.

Teherans Verlautbarung zufolge soll zwar auch über das iranische Nuklearprogramm, nicht aber eine weitere Unterstützung von Hisbollah, Hamas und Huthis gesprochen werden. Ein endgültiges Abkommen solle darüber hinaus durch eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates gebilligt werden.

Misstrauen und Drohungen

Deutschlandfunk-Korrespondentin Anne Raith in Washington sprach von einem diplomatischen Erfolg. Zugleich räumt sie ein, dass sich die Verbindlichkeit des Abkommens, erst in den nächsten Tagen herausstellen werde. " Die wirklich heiklen Punkte sind noch nicht auf dem Tisch ", berichtete sie im Deutschlandfunk. Beide Seiten begegneten sich mit Misstrauen. Erste Drohungen stünden schon wieder im Raum.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.