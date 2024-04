Ukrainische Soldaten an der Front (IMAGO / ABACAPRESS / Smoliyenko Dmytro / Ukrinform / ABACA)

Die Unterstützung umfasse unter anderem weitere Raketen für das Flugabwehrsystem Patriot, teilte Verteidigungsminister Austin in Washington mit.

Bereits am Mittwoch hatte die US-Regierung ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Dollar zugesagt. Die Unterstützung ist möglich, nachdem der Kongress kürzlich seine Blockade neuer Hilfen aufgegeben und ein Gesamtpaket in Höhe von rund 61 Milliarden Dollar bewilligt hat.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.