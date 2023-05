Die USA bemühen sich um Deeskalation der Lage im Gazastreifen. (AFP / MAHMUD HAMS)

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses in Washington betonte zugleich, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen und seine Bürger vor Terrorangriffen zu schützen. Israel hatte die Luftangriffe in der vergangenen Nacht mit anhaltendem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen begründet. Nach palästinensischen Angaben wurden auch zehn Zivilisten getötet. Militante Palästinenser drohten mit Vergeltung. Israels Ministerpräsident Netanjahu kündigte für diesen Fall eine - Zitat - "vernichtende Reaktion" an. Wie die Zeitung "Haaretz" berichtet, beantragten die Vereinigten Arabischen Emirate, Frankreich und China für heute eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

