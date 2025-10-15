US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht bei einem Treffen der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe im NATO-Hauptquartier in Brüssel. (AP / Omar Havana)

Er sagte bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel, sollte kurzfristig kein Weg zum Frieden gefunden werden, würden die USA und ihre Verbündeten Moskau zur Rechenschaft ziehen. Hegseth rief die europäischen NATO-Länder auf, wie vereinbart mehr Waffen aus amerikanischen Beständen für Kiew zu kaufen.

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte der Ukraine in Brüssel weitere Militärhilfen im Umfang von mehr als zwei Milliarden Euro zu. Deutschland werde unter anderem Patriot-Abfangraketen und Radarsysteme zur Luftverteidigung bereitstellen. Pistorius kündigte außerdem die Entsendung von Kampfjets nach Polen an, um den Luftraum an der Ostflanke zu schützen. NATO-Generalsekretär Rutte erklärte, das Bündnis arbeite gemeinsam mit der EU an der Errichtung eines Schutzwalls, um die Mitgliedsländer vor russischen Drohnen-Angriffen zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.