Medienberichte

Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens ist der gecharterte Flieger mit den Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung inzwischen gelandet. Zunächst hatte die New York Times über die geplante Rückführung berichtet. Offizielle Stellungnahmen aus den USA und dem Iran gab es bislang nicht.
Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Insgesamt sollen iranischen Regierungsangaben zufolge 400 Menschen in die islamische Republik zurückgeführt werden. US-Präsident Trump hatte angekündigt, Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.