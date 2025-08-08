Venezolanischer Präsident

Die USA haben das Kopfgeld zur Festnahme von Venezuealas Präsident Maduro erhöht, hier ein Archivbild von der Vereidigung Maduros (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matias Delacroix)

Justizministerin Bondi warf Maduro vor, einer der größten Drogendealer der Welt zu sein und die nationale Sicherheit der USA zu gefährden. Im Januar hatten die USA bereits ein Kopfgeld von 25 Millionen US-Dollar für Maduro festgelegt. Der venezolanische Außenminister Gil wies die neuen Ankündigungen aus den USA als erbärmlich und lächerlich zurück.

Ein US-Gericht wirft dem Regime unter Maduro vor, mehr als zwei Jahrzehnte lang Hunderte Tonnen Drogen in die USA geschmuggelt zu haben. Im Januar hatte sich Maduro trotz internationaler Proteste für eine dritte Amtszeit vereidigen lassen.

