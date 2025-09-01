Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Regierungskreise. Die Beschränkungen gehen über die bisherigen für Besucher aus dem Gazastreifen hinaus. Palästinensern werden damit Reisen in die USA für medizinische Behandlungen, ein Studium oder geschäftliche Zwecke verwehrt. Das US-Außenministerium hatte Mitte August mitgeteilt, dass die Vergabe von Besuchervisa an Personen aus dem Gazastreifen wegen einer umfassenden Überprüfung ausgesetzt werde.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.