"New York Times"
USA setzen Visa-Vergabe für Palästinenser fast vollständig aus

Die USA setzen die Visa-Vergabe für fast alle Inhaber eines palästinensischen Passes aus.

    Ein Schild mit der Aufschrift "Visas" und das Große Siegel der Vereinigten Staaten sind an einem Zaun vor dem Gebäude der Botschaft der USA am Grosvenor Square in London angebracht, fotografiert am 17.03.2017 in London (Großbritannien).
    Die USA setzen die Visavergabe an Palästinenser aus. ( picture alliance / dpa / Jens Kalaene/dpa )
    Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Regierungskreise. Die Beschränkungen gehen über die bisherigen für Besucher aus dem Gazastreifen hinaus. Palästinensern werden damit Reisen in die USA für medizinische Behandlungen, ein Studium oder geschäftliche Zwecke verwehrt. Das US-Außenministerium hatte Mitte August mitgeteilt, dass die Vergabe von Besuchervisa an Personen aus dem Gazastreifen wegen einer umfassenden Überprüfung ausgesetzt werde.
    Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.