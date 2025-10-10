Finanzmarkt
USA stützen Argentinien mit milliardenschweren Währungstausch

Die USA unterstützen Argentinien am Devisenmarkt mit einem Währungstausch im Umfang von mehr als 20 Milliarden Dollar.

    Das Foto zeigt die Hand einer älteren Frau: Sie hält darin Scheine des argentischen Pesos. Über ihrem Handgelenk hängen die Henkel einer blauen Plastiktüte.
    USA stützen die Währung von Argentinien. (picture alliance / AP Photo / Victor R. Caivano)
    US-Finanzminister Bessent erklärte, man sei bereit, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Stabilisierung der Märkte notwendig seien. Das Abkommen ermöglicht es der argentinischen Zentralbank, kurzfristig Dollar gegen Pesos zu tauschen und so Liquidität zu sichern. Argentiniens Präsident Milei dankte den USA für die Unterstützung.
    Die Regierung in Buenos Aires verfolgt einen harten Sparkurs und hatte Anfang April die Devisen- und Kapitalkontrollen des hochverschuldeten Landes gelockert. Als Konsenz musste die Zentralbank regelmäßig in den Devisenmarkt eingreifen, um die Landeswährung zu stützen.
