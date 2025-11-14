Die USA einigen sich mit Argentinien auf ein Handelsabkommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Argentinien einer Reihe von US-Produkten wie Chemikalien, Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen privilegierten Zugang zu seinem Markt gewährt, wie aus einer Mitteilung des Weißen Hauses hervorgeht. Im Gegenzug werden die Vereinigten Staaten demnach Zölle auf bestimmte Rohstoffe und Pharmaprodukte aufheben. Zudem wurden Absprachen etwa zum Abbau von Handelsbarrieren, zum Umweltschutz und zu Subventionen getroffen. Ähnliche Vereinbarungen schloss die US-Regierung auch mit Ecuador, Guatemala und El Salvador.

Eine Annährerung gibt es auch im Handelsstreit zwischen den USA und der Schweiz. Man habe sich bei Gesprächen in Washington einem Abkommen angenähert, teilten Vertreter beider Seiten mit. Dieses solle die von US-Präsident Trump verhängten Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Importe senken und den Handelsüberschuss der Schweiz mit den USA verringern.

