Beide Länder wollen jeweils eine Milliarde Dollar in Bergbauprojekte investieren und sich gegenseitig die Versorgung garantieren. Ein entsprechender Vertrag wurde von US-Präsident Trump und dem australischen Premierminister Albanese in Washington unterzeichnet.
Das Abkommen ist eine Reaktion auf die Entscheidung der chinesischen Führung, den internationalen Zugang zu Seltenen Erden stark einzuschränken. China ist der weltweit dominierende Anbieter der Materialien, die besonders im Hochtechnologie-Bereich benötigt werden.
