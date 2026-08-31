Die Kontrolle über die Straße von Hormus bleibt das Ziel aller Kriegsbeteiligten. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Demnach wurde die Insel Larak in der Straße von Hormus beschossen. Ziel seien Raketenabschussstellungen gewesen. Nach Angaben aus dem Iran wurden mehrere Kämpfer und Zivilisten getötet oder verletzt. Ein Sprecher der Revolutionsgarden erklärte, man habe als Vergeltung bereits zwei US-Basen in Jordanien angegriffen. Einem Bericht des US-Fernsehsenders Fox News zufolge wurden die Raketen abgefangen.

Zudem will die Regierung der Vereinigten Staaten ihr Vorgehen gegen Finanzgeschäfte mit dem Iran verschärfen und noch in dieser Woche eine weitere Bank mit Sanktionen belegen. Wie Finanzminister Bessent in Washington erklärte, soll damit der wirtschaftliche Druck auf die Islamische Republik erhöht werden.

Bei dem bevorstehenden Treffen der G20-Finanzminister im Bundesstaat North Carolina will der Republikaner eigenen Angaben zufolge weitere Länder dazu bewegen, ihre finanziellen Beziehungen zum Iran ebenfalls abzubrechen.

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Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.