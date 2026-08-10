Südkoreanische und US-Soldaten bei einem gemeinsamen Manöver. (picture alliance / dpa / MAXPPP)

An der Übung sollen nach Angaben Seouls etwa 18.000 südkoreanische Soldaten teilnehmen. Das Manöver werde am 17. August in Südkorea beginnen und elf Tage dauern. Wie ein Sprecher des amerikanischen Militärs mitteilte, soll mit Hilfe der USA die Einsatzbereitschaft der Soldaten gestärkt werden. Vor allem auf Bedrohungen aus Nordkorea müsse adäquat reagiert werden. Im russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine hätten die dort kämpfenden nordkoreanischen Soldaten Erfahrungen gesammelt. Das habe die militärischen Fähigkeiten Nordkoreas verändert. Das gemeinsame Manöver trage diesem Umstand Rechnung, hieß es.

Vor wenigen Tagen hatte Nordkorea seine von den Vereinten Nationen verbotenen Tests mit ballistischen Raketen wieder aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.