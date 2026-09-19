Das Weiße Haus in Washington: US-Präsident Trump hat das Sanktionspaket gegen Russland unterzeichnet. (picture alliance / abaca / Pool )

Präsident Trump unterzeichnete nach Angaben des Weißen Hauses ein entsprechendes Dekret. Zuvor hatte der Kongress mit einer parteiübergreifenden Mehrheit für das Paket gestimmt. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen sieht es Sanktionen gegen russische Öl- und Gas-Exporte vor. Auch sind Zollaufschläge von bis zu 100 Prozent für Produkte aus Ländern wie China und Indien möglich, die zu den größten Importeuren von russischem Öl oder Erdgas zählen. Russland finanziert seinen Krieg gegen die Ukraine zu einem großen Teil mit Einnahmen aus diesen Branchen. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte Trump in einem Onlineposting für die Unterzeichnung des Pakets. Die russische Regierung hatte gewarnt, neue Sanktionen seitens der USA würden die Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine erschweren.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.