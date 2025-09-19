Der Entwurf war von allen nicht-ständigen Mitgliedern des Gremiums eingebracht worden, darunter Dänemark, Algerien und Pakistan. In dem Text werden ein sofortiger, bedingungsloser und dauerhafter Waffenstillstand sowie die sofortige Freilassung aller Geiseln gefordert. Zudem wird die israelische Regierung aufgerufen, alle Beschränkungen für die Einfuhr humanitärer Hilfe nach Gaza unverzüglich aufzuheben.
Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Ortagus, bezeichnete den Resolutionsentwurf als "inakzeptabel". Die Hamas müsse jede einzelne Geisel freilassen und sich ergeben. Die USA hatten mit ihrem Veto-Recht bereits mehrfach Resolutionen im Sicherheitsrat für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg blockiert.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.