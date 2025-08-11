Wie der US-Sender CNBC und das Wall Street Journal berichten, hat US-Präsident Trump die Verhandlungsfrist verlängert.
Zuvor hatte Trump die Lockerung der strengen Exportbeschränkungen für leistungsstarke Chips nach China bestätigt. Seinen Angaben zufolge gibt der US-Chiphersteller Nvidia 15 Prozent der Einnahmen aus seinem China-Geschäft an die US-Regierung ab. Im Gegenzug erteilte Trump die Exportgenehmigung für bestimmte KI-fähige Chips nach China. Medienberichten zufolge soll auch für den US-Chiphersteller AMD eine entsprechende Vereinbarung gelten.
