Drohung mit Atomwaffen

Putins Rede zur Lage der Nation (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

Dies sei nicht die Art und Weise, wie ein nuklear bewaffnetes Land sprechen sollte, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Die USA hätten allerdings derzeit keine Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz einer Atomwaffe vorbereite.

Zuvor hatte Putin den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine gewarnt. In seiner Rede zur Lage der Nation sagte er, Äußerungen des französischen Präsidenten Macron dahingehend könne man nur als Wahnsinn bezeichnen. Russland hege keine Ambitionen, Europa anzugreifen. Sollten jedoch NATO-Kontingente auf ukrainischem Boden zum Einsatz kommen, wären die Konsequenzen tragisch. Putin warnte, die Gefahr eines Atomkriegs wäre in solch einer Situation real. Russlands atomare Streitkräfte befänden sich nach wie vor in Alarmbereitschaft.

Macron hatte kürzlich einen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen, wobei aber keine Kampfeinsätze vorgesehen wären.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.