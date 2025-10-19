Kämpfer der Hamas (Archivbild) (picture alliance / Middle East Images / Saeed Jaras)

Es lägen glaubhafte Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Verletzung der Waffenruhe durch die Hamas gegen die Bevölkerung des Gazastreifens vor, erklärte das Außenministerium in Washington. Sollte die Hamas diesen Angriff ausführen, würden Maßnahmen ergriffen, um die Menschen zu schützen und die Waffenruhe zu wahren, hieß es. Man habe die an dem Abkommen mit Israel beteiligten Vermittlerstaaten über die Pläne der Hamas informiert. Zu diesen Staaten gehören neben den USA auch Ägypten, Katar und die Türkei.

Die Terror-Organisation hatte vor einigen Tagen Bilder von Hinrichtungen angeblicher Kollaborateure mit Israel verbreitet. Seit dem Teilrückzug der israelischen Armee im Gazastreifen hat die Hamas ihre Präsenz in den zerstörten Städten wieder verstärkt. Laut dem Friedensplan der USA sollen die Islamisten in der Zukunft des Palästinensergebiets keine Rolle mehr spielen.

