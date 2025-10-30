Flüchtlinge aus Südafrika treffen in den USA ein. (Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Das geht aus einer offiziellen Mitteilung hervor. Danach sollen pro Jahr nur noch maximal 7.500 Menschen aufgenommen werden, die aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder politischen Überzeugung in ihrer Heimat verfolgt würden. Zuletzt waren es 125.000. Zugleich hieß es, weiße Südafrikaner sollten bevorzugt werden. Deren Priorisierung wurde damit begründet, dass diese Opfer rassistischer Diskriminierung seien. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte US-Präsident Trump die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen abgesenkt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.