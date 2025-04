Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)

Das Pentagon teilte mit, die Militärpräsenz in dem Land werde in den kommenden Monat auf unter 1.000 Truppenangehörige reduziert. Die für den Kampf gegen die Terrororganisation IS eingesetzten Einheiten seien weiterhin bereit, ihrer Aufgabe nachzukommen, erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Die US-Truppen waren 2014 nach Syrien verlegt worden - im Rahmen eines internationalen Militärbündnisses gegen islamistischen Terrorismus.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.