Seine Vision sei eine sozialistische Volkspartei in Deutschland, betonte van Aken. Er tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht noch einmal bei der Wahl zum Bundesvorstand an, die für heute Nachmittag auf dem Programm steht. Parteichefin Schwerdtner hingegen stellt sich zur Wiederwahl. Für den Ko-Vorsitz bewirbt sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Pantisano.
Gestern war auf dem Bundesparteitag der Beschluss gefasst worden, Israels Vorgehen im Gazakrieg als ”Völkermord” zu bezeichnen. Im Vorfeld der Abstimmung gab es eine lebhafte Debatte zu dem Thema. Im Beschluss enthalten ist ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel und Palästinas.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm:
Bundesparteitag in Potsdam: Die Linke ringt um Position zu Israel (Audio)
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.