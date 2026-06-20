Parteitag
Van Aken: Linke soll "sozialistische Volkspartei" werden

Der scheidende Linken-Vorsitzende van Aken sieht für seine Partei ein Wählerpotenzial von 20 Prozent der Stimmen. Forderungen nach einer Vermögensteuer, einem Mietendeckel oder der Rente ab 65 hätten in der Bevölkerung breite Unterstützung, sagte van Aken in seiner Abschiedsrede auf dem Parteitag in Potsdam.

    Jan van Aken, der scheidende Vorsitzende der Partei Die Linke , verabschiedet sich beim Bundesparteitag von den Delegierten
    Jan van Aken, der scheidende Vorsitzende der Partei Die Linke (dpa / Michael Bahlo)
    Seine Vision sei eine sozialistische Volkspartei in Deutschland, betonte van Aken. Er tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht noch einmal bei der Wahl zum Bundesvorstand an, die für heute Nachmittag auf dem Programm steht. Parteichefin Schwerdtner hingegen stellt sich zur Wiederwahl. Für den Ko-Vorsitz bewirbt sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Pantisano.
    Gestern war auf dem Bundesparteitag der Beschluss gefasst worden, Israels Vorgehen im Gazakrieg als ”Völkermord” zu bezeichnen. Im Vorfeld der Abstimmung gab es eine lebhafte Debatte zu dem Thema. Im Beschluss enthalten ist ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel und Palästinas.
    Aus dem Deutschlandfunk-Programm:
    Bundesparteitag in Potsdam: Die Linke ringt um Position zu Israel (Audio)
    Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.