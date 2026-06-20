Jan van Aken, der scheidende Vorsitzende der Partei Die Linke (dpa / Michael Bahlo)

Seine Vision sei eine sozialistische Volkspartei in Deutschland, betonte van Aken. Er tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht noch einmal bei der Wahl zum Bundesvorstand an, die für heute Nachmittag auf dem Programm steht. Parteichefin Schwerdtner hingegen stellt sich zur Wiederwahl. Für den Ko-Vorsitz bewirbt sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Pantisano.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.