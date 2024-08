Wechsel an der Parteispitze

Jan van Aken und Ines Schwerdtner (imago/picture alliance (Collage: Deutschlandradio))

Der 63-jährige van Aken arbeitet als Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Von 2009 bis 2017 saß er als Abgeordneter für die Linkspartei im Bundestag.

Schwerdtner, Jahrgang 1989, arbeitet als Journalistin und Publizistin, unter anderem beim Magazin "Jacobin", dessen Chefredakteurin sie einige Jahre lang war. Sie engagierte sich in der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" und in einer Kampagne gegen steigende Preise.

Die beiden Bundesvorsitzenden Wissler und Schirdewan hatten am Sonntag ihren Rückzug angekündigt. Beim Parteitag in Halle im Oktober wollen sie nicht mehr kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.