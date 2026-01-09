US-Vizepräsident JD Vance (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sprach er von "Überreaktionen" der Medien und einiger Personen in Europa. Man bitte die europäischen Freunde, die Sicherheit dieses Landstrichs und die Äußerungen Trumps ernster zu nehmen, führte Vance aus. Sonst müssten die USA eingreifen. Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, führten der Botschafter Dänemarks und der Gesandte Grönlands gestern Gespräche im Weißen Haus. Die USA hatten jüngst bekräftigt, dass sie die Kontrolle über Grönland anstrebten. Offiziell begründen sie das mit der nationalen Sicherheit. Trump verwies dabei auf Bedrohungen durch Russland und China.

Nach dem US-Militärangriff auf Venezuela sind die Sorgen gewachsen, dass Trump seine Drohungen über eine Einnahme Grönlands in die Tat umsetzen könnte. Grönland ist die größte Insel der Welt. Sie gehört zum Königreich Dänemark, einem NATO-Verbündeten der USA. Grönland hat geostrategische Bedeutung und verfügt über wertvolle Rohstoffe.

