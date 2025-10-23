Israel-Besuch

US-Vizepräsident Vance fliegt zurück nach Washington. (Nathan Howard / Pool The New York / Nathan Howard)

Wenn das Votum ein politisches Manöver sein sollte, dann sei es ein sehr dummes Manöver gewesen, sagte Vance vor seiner Abreise aus Israel. Die Politik der US-Regierung sei, dass das Westjordanland nicht von Israel annektiert werde. Auch der amerikanische Außenminister Rubio hatte erklärt, Präsident Trump habe deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten die Annexionspläne nicht unterstützen würden.

Der von ultrarechten Politikern im israelischen Parlament vorangetriebene Gesetzentwurf zur Annexion des Westjordanlands wurde gestern vorläufig angenommen, müsste aber noch von der gesamten Knesset gebilligt werden. Es ist aber unklar, ob eine Mehrheit der 120 Abgeordneten ihn unterstützen würde.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.