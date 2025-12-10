Sozialverband

So wie der Vorschlag zur Erhöhung des Rentenalters in Deutschland immer wieder vorgebracht werde, bedeute er für Menschen, die nicht mehr arbeiten könnten, ein Rentenkürzungsprogramm, sagte Bentele im Deutschlandfunk. In einigen Ländern, in denen länger gearbeitet werde, gebe es eine im Vergleich höhere Mindestsicherung oder für belastende Berufe eine bessere Erwerbsminderungsrente. Die VdK-Chefin forderte zudem Maßnahmen, um die Erwerbsquote von Frauen zu erhöhen, sowie eine bessere Einbeziehung von Menschen mit Behinderung und mit Migrationsgeschichte in den Arbeitsmarkt.
Die Spitzen von Union und SPD kommen am Abend im Koalitionsausschuss zusammen. Dabei soll es auch um die Details der geplanten Stärkung der privaten Altersvorsorge gehen.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.