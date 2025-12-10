Streit um Namensverbot

Ein vegetarischer Burger. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Dr. Martin Baumgärtn)

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments konnten sich nach intensiven Verhandlungen in Brüssel zunächst nicht auf neue Vorgaben einigen. Die Entscheidung wurde vertagt. Im Raum steht ein Verbot solcher Begriffe. Dies wird mit dem Schutz von Verbrauchern und Landwirten begründet. Bislang dürfen typische Bezeichnungen für Fleischprodukte auch für pflanzliche Alternativen verwendet werden. Die EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, hatte den Vorstoß im EU-Parlament eingebracht.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.