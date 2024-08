Nach Präsidentenwahl

Venezuela: Regierungsgegner demonstrieren weiter gegen Regime - Mehr als 2.000 Festnahmen

In Venezuela sind erneut Tausende gegen Staatschef Maduro auf die Straße gegangen. In Caracas zeigte sich auch die Oppositionspolitikerin Machado wieder in der Öffentlichkeit. Sie war zuletzt untergetaucht, nachdem ihr Büro und das ihrer Partei in der Hauptstadt verwüstet worden war.

04.08.2024