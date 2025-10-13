In Niedersachsen werden Schulen angegriffen, weil sie Demokratie-Programme aufsetzen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Silke Fokken)

Viele Streitigkeiten mit Eltern endeten inzwischen schnell beim Anwalt, sagte der Chef des Landesschulleitungsverbands, Aschern, dem Politikjournal "Rundblick". Er berichtete zudem von politisch motivierten Aktionen gegen Schulleitungen im Zusammenhang mit Demokratie-Programmen. Aschern sprach dabei von Attacken aus Richtung der AfD. Wenn Schulleitungen ihrem Auftrag nachkämen und Programme für Demokratie, Diversität und Pluralismus anlegten, würden sie gezielt angegangen. Einzelne Vertreter würden auch über Meldeportale diffamiert.

Aschern forderte von der Politik mehr Beistand, Beratung und Haftung wenn Schulleitungen Verfahren ausgesetzt seien oder Opfer einer Straftat würden.

