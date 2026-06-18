Gentechnik

Das Europaparlament hatte gestern für schwächere Regeln bei gentechnisch veränderten Produkten gestimmt. Zukünftig dürfen Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen ohne spezielle Kennzeichnung verkauft werden.
Die Leiterin des Teams Lebensmittel des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Seidel, sagte der Rheinischen Post aus Düsseldorf, in Zukunft sei für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr erkennbar, ob ein Produkt mit dieser Gen-Technik hergestellt worden sei oder nicht. Die Entscheidung widerspreche dem Vorsorgeprinzip, weil für viele Lebensmittel weder eine Risikoprüfung noch ein Zulassungsverfahren vorgesehen sei.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.