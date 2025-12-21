Wetter
Verbreitet aufgelockert bewölkt, im Norden meist bedeckt

Der Wetterbericht, die Lage: Bei geringen Luftdruckgegensätzen bestimmen vorerst zumeist milde Luftmassen das Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden und Westen stark bewölkt oder neblig, örtlich etwas Regen. Im Osten und Süden teils gering bewölkt, teils neblig. Tiefstwerte plus 8 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten meist bedeckt. Sonst teils aufgelockert bewölkt. In den Niederungen gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Temperaturen von Ost nach West 4 bis 12 Grad, im Südosten um 1 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag bewölkt, teils auch neblig trüb. 1 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.