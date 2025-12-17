Die Vorhersage:
Abseits von Nebel oder Hochnebel sonnige Abschnitte. Im Nordwesten und Südosten dichte Wolkenfelder. Höchstwerte minus 1 bis plus 12 Grad. Morgen im Norden und Westen Wolkenfelder, im Osten und Süden nach Nebelauflösung heiter. In manchen Niederungen ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 4 bis 14 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag in der Nordwesthälfte bewölkt mit etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig, später im Osten zunehmend bewölkt. 4 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.