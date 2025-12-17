Wetter
Verbreitet sonnig Abschnitte, im Nordwesten und Südosten bewölkt

Der Wetterbericht, die Lage: Während der Nordwesten von atlantischen Tiefausläufern gestreift wird, liegt der Südosten im Einflussbereich eines Hochs über Osteuropa.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Abseits von Nebel oder Hochnebel sonnige Abschnitte. Im Nordwesten und Südosten dichte Wolkenfelder. Höchstwerte minus 1 bis plus 12 Grad. Morgen im Norden und Westen Wolkenfelder, im Osten und Süden nach Nebelauflösung heiter. In manchen Niederungen ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 4 bis 14 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag in der Nordwesthälfte bewölkt mit etwas Regen. Sonst überwiegend sonnig, später im Osten zunehmend bewölkt. 4 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.