Wetter
Verbreitet sonnig, im Süden örtlich zäher Hochnebel, -6 bis +4 Grad

Der Wetterbericht - die Lage: Mit einer östlichen Strömung fließen in den nächsten Tagen deutlich kältere Luftmassen aus Osteuropa nach Deutschland. Über die Feiertage setzt sich überall trockene Frostluft durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Aussichten: Vielfach sonnig und trocken. Teils zäher Hochnebel dagegen an der Grenze zu Dänemark, im Thüringer Becken und vom Bodensee bis zur Donau. Temperaturen -6 bis +4 Grad. Morgen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, wieder vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, langsam südostwärts vorankommend. Neblig-trüb erneut am Oberrhein und vom Bodensee bis zur oberen Donau. Trocken. -4 bis +4 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag über der Nordhälfte dichte Bewölkung. Im Süden von Nebelgebieten abgesehen viel Sonne. 0 und +7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.