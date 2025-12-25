Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Aussichten: Vielfach sonnig und trocken. Teils zäher Hochnebel dagegen an der Grenze zu Dänemark, im Thüringer Becken und vom Bodensee bis zur Donau. Temperaturen -6 bis +4 Grad. Morgen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, wieder vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, langsam südostwärts vorankommend. Neblig-trüb erneut am Oberrhein und vom Bodensee bis zur oberen Donau. Trocken. -4 bis +4 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag über der Nordhälfte dichte Bewölkung. Im Süden von Nebelgebieten abgesehen viel Sonne. 0 und +7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.