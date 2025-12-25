Wetter
Verbreitet sonnig, örtlich zäher Hochnebel

Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer östlichen Strömung fließen deutlich kältere Luftmassen aus Osteuropa nach Deutschland.

    Die Vorhersage:
    Nachts vom Norden bis zur Mitte oft gering bewölkt oder klar. Sonst gebietsweise hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte minus 1 bis minus 12 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, ganz im Norden sowie in Teilen Thüringens und im Südwesten teils zäher Hochnebel. Temperaturen minus 6 bis 0, im Westen und Südwesten sowie an den Küsten 0 bis plus 4 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag erneut meist sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, im Südwesten teils ganztägig neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt. Minus 4 bis plus 4 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.