Die Vorhersage:
Nachts vom Norden bis zur Mitte oft gering bewölkt oder klar. Sonst gebietsweise hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte minus 1 bis minus 12 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, ganz im Norden sowie in Teilen Thüringens und im Südwesten teils zäher Hochnebel. Temperaturen minus 6 bis 0, im Westen und Südwesten sowie an den Küsten 0 bis plus 4 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag erneut meist sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, im Südwesten teils ganztägig neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt. Minus 4 bis plus 4 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.