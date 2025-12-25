Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig, ganz im Norden sowie in Teilen Thüringens und im Südwesten teils zäher Hochnebel. Höchstwerte minus 6 bis 0, im Westen und Südwesten sowie an den Küsten 0 bis plus 4 Grad. Morgen erneut meist sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, im Südwesten teils ganztägig neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt. Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag in der Nordhälfte zunächst dicht bewölkt mit etwas Sprühregen, im Tagesverlauf zunehmend sonnig. In der Südhälfte sonnig, mit Ausnahme des Südwestens. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.