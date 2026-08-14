Die Vorhersage:
Verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf im Norden wenige hohe Wolkenfelder, im Westen und Südwesten ein paar lockere Quellwolken. Höchstwerte von 31 Grad im Nordosten bis 38 Grad im Westen und Südwesten. Morgen vom Südwesten bis in den Norden Bewölkungsverdichtung mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Im Südosten zunächst sonnig, später wechselnd bewölkt. Temperaturen 22 bis 38 Grad.
Verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf im Norden wenige hohe Wolkenfelder, im Westen und Südwesten ein paar lockere Quellwolken. Höchstwerte von 31 Grad im Nordosten bis 38 Grad im Westen und Südwesten. Morgen vom Südwesten bis in den Norden Bewölkungsverdichtung mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Im Südosten zunächst sonnig, später wechselnd bewölkt. Temperaturen 22 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter, örtlich mit Unwettergefahr. 22 bis 32 Grad.
Am Sonntag wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter, örtlich mit Unwettergefahr. 22 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.