Vor Treffen mit US-Präsident Trump

Die Bundesregierung erklärte nach einer Telefonkonferenz mit Selenskyj, elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von NATO und EU hätten der Ukraine ihre volle Unterstützung zugesichert. Ein Sprecher unterstrich, dass man in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine eintreten werde. Bundeskanzler Merz hatte die Telefonkonferenz auf Bitte Selenskyjs kurzfristig für den Abend anberaumt.

Der ukrainische Präsident befindet sich auf dem Weg in die USA, wo für heute Abend unserer Zeit in Palm Beach in Florida ein Gespräch mit Trump über Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geplant ist. Nach dem Treffen will Selenskyj nach eigener Aussage mit den Unterstützern der Ukraine die nächsten Schritte abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.