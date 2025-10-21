US-Haushaltssperre
Verdi: 12.000 Beschäftigten von US-Militär in Deutschland drohen Gehaltsausfälle

Die Haushaltssperre in den USA könnte nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Auswirkungen auch auf Angestellte in Deutschland haben.

    Ein Zaun am Gelände der Basis weist auf ein Verbot für Drohnen hin und warnt vor den Konsequenzen bei Missachtung. Dahinter unscharf ein Gebäude.
    Die US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)
    Rund 12.000 Zivilbeschäftigten des US-Militärs in Deutschland droht demnach ein Gehaltsausfall. Verdi fordert den Bund auf, die Zahlungen notfalls zu übernehmen. Die Gewerkschafts-Vizevorsitzende Behle sagte, Gehaltsausfälle wegen Haushaltsstreitigkeiten seien nach deutschem Recht unzulässig - das gelte auch für den Shutdown in den USA. Während früherer Haushaltssperren habe sich die US-Regierung an deutsches Recht gehalten, hieß es. Nun sei noch immer keine Freigabe für die Oktober-Gehälter erteilt worden.
    Betroffen sind demnach nicht-militärische Beschäftigte in Bereichen wie Logistik, Verpflegung oder Sicherheit an US-Militärstandorten etwa in Ramstein, Wiesbaden oder Stuttgart. Für Soldaten und Soldatinnen hatte US-Präsident Trump die Fortzahlung der Gehälter angeordnet.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.