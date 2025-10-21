US-Haushaltssperre

Die US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Rund 12.000 Zivilbeschäftigten des US-Militärs in Deutschland droht demnach ein Gehaltsausfall. Verdi fordert den Bund auf, die Zahlungen notfalls zu übernehmen. Die Gewerkschafts-Vizevorsitzende Behle sagte, Gehaltsausfälle wegen Haushaltsstreitigkeiten seien nach deutschem Recht unzulässig - das gelte auch für den Shutdown in den USA. Während früherer Haushaltssperren habe sich die US-Regierung an deutsches Recht gehalten, hieß es. Nun sei noch immer keine Freigabe für die Oktober-Gehälter erteilt worden.

Betroffen sind demnach nicht-militärische Beschäftigte in Bereichen wie Logistik, Verpflegung oder Sicherheit an US-Militärstandorten etwa in Ramstein, Wiesbaden oder Stuttgart. Für Soldaten und Soldatinnen hatte US-Präsident Trump die Fortzahlung der Gehälter angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.