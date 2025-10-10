Soziale Einschnitte

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke (Archivbild) (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Konkret sprach er sich im "Tagesspiegel" gegen die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarte Abschaffung der Acht-Stunden-Obergrenze für die tägliche Arbeitszeit aus. Werneke kündigte einen - so wörtlich - beinharten Widerstand

seiner Organisation an. Dies müsse allen Beteiligten klar sein. Der Verdi-Chef kritisierte auch die Pläne der Koalition zum Umbau des Bürgergelds in eine Grundsicherung. Die geplanten Verschärfungen richteten sich gegen eine verschwindend kleine Gruppe von Personen ohne Willen zur Arbeitsaufnahme.

SPD-Fraktionschef Miersch verteidigte das Vorhaben. Das System werde nur Akzeptanz behalten, wenn sich der Staat nicht auf der Nase herumtanzen lasse, erklärte Miersch in Berlin.

