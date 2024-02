Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zum Warnstreik aufgerufen. (picture alliance/imageBROKER/Hartmut Schmidt)

Betroffen sind die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Anfang Februar hatte es in dem Tarifstreit bereits einen 27-stündigen Ausstand gegeben. Die Lufthansa legte vergangene Woche ein verbessertes Angebot vor - mit zehn Prozent mehr Geld in den nächsten zwölf Monaten. Verdi verlangt für die 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5 Prozent und mindestens 500 Euro monatlich.

Derzeit läuft bereits ein Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter "Discover". Dazu hatte die Vereinigung Cockpit aufgerufen. Für morgen Vormittag rief die Gewerkschaft auch die Piloten der Muttergesellschaft zu einem Solidaritätsstreik auf. Bestreikt werden sollen die Flugzeuge vom Typ Boeing 787.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.