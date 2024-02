Öffentlicher Nahverkehr

Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr Hannover. In dem bundesweit in regionalen Verhandlungen laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs hatte die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Branche in mehr als 80 Städten zu einem Warnstreik aufgerufen. (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Die Gewerkschaft Verdi wertete den Ausstand als Erfolg. Es sei ein klares Signal an die Arbeitgeber gewesen. Viele tausend Beschäftigte legten demnach ihre Arbeit nieder. Aufgerufen waren insgesamt 90.000 Angestellte von über 130 Unternehmen in Städten und Landkreisen. In den meisten Bundesländern fanden die Warnstreiks den gesamten Tag über statt, in Berlin wurde die Arbeit am Mittag wieder aufgenommen. Ausgenommen von den Warnstreiks war Bayern, da dort derzeit keine Tarifverhandlungen stattfinden.

Verdi fordert in den regionalen Verhandlungen teils eine bessere Bezahlung und teils bessere Arbeitsbedingungen des Personals im öffentlichen Nahverkehr. Die nächsten Gespräche finden Mitte des Monats statt.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.