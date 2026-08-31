Nach US-Angriffen
Vereinigte Arabische Emirate sprechen nach iranischer Drohnenattacke von Eskalation

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach dem Abfangen einer iranischen Drohne von einer gefährlichen Eskalation gesprochen.

    Fünf Kampfflugzeuge vom Typ Lockheed Martin F-35B der US-Marines fliegen hintereinander.
    Das US-Militär griff den Iran wieder an (Archivbild). (Kendall Torres Cortés / dpa / Kendall Torres Cortés)
    Der Iran hatte als Reaktion auf US-amerikanische Angriffe in der Nacht nach eigenen Angaben Militärstützpunkte in Jordanien und den Emiraten attackiert. Jordanien bestätigte, dass Drohnen abgefangen wurden. Die Vereinigten Arabischen Emirate wiesen die Angaben zunächst zurück, erklärten jedoch, die Armee habe auf eine Drohne über dem Meer reagiert.
    In der Nacht hatte das zuständige US-Militärkommando Centcom von Angriffen auf iranische Minenlege-Einheiten berichtet. Laut der iranischen Agentur Tasnim wurden bei dem US-Angriff zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt.

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    Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.